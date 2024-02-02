Рубль будет под защитой
В четверг, 1 февраля, курс рубля продемонстрировал ослабление по отношению к основным мировым валютам на фоне снижения цен на нефть и сокращения спроса на рублевую ликвидность после завершения основного налогового периода в конце января. Курс доллара США вырос на 0,5% до 90,46 рубля, евро прибавил 0,37% до 97,93 рубля, китайский юань укрепился на 0,52% до 12,56 рубля.
Несмотря на краткосрочное давление, у рубля имеется ряд факторов поддержки, которые не позволят ему существенно обвалиться. В частности, это обязательная продажа валютной выручки экспортерами, продажа валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила и проведение жесткой денежно-кредитной политики.
На сырьевых рынках в четверг отмечалось снижение нефтяных котировок. Цена барреля Brent снизилась на 2,09% до $78,79. Падение произошло на фоне решения ОПЕК+ сохранить действующие объемы добычи в рамках сделки по стабилизации рынка. В то же время возможно дальнейшее снижение цен из-за технических факторов, а также слабого восстановления экономики Китая и мировой экономики, что сказывается на спросе.
Таким образом, динамика рубля и нефтяных котировок в ближайшие недели будет определяться балансом краткосрочных негативных факторов и среднесрочных мер поддержки. От реакции регуляторов будет зависеть глубина возможной коррекции. Зона сопротивления по доллару находится между уровнями 90,50 руб. и 90,75 руб. за доллар.
На утренней сессии пара доллар/рубль торгуется по 90,60 руб. против внутридневного максимума 90,70 руб. Если курс доллара закрепится выше 91 руб. и покупатели удержат его в течение двух дней, то тогда чаша весов окончательно склонится на сторону покупателей с целью в районе 95 руб.
Доллар достиг важного уровня сопротивления. По моим расчётам перед выходными цена должна откатиться в район 90,18 руб. Уровень 90 руб. является уровнем баланса в текущих условиях. Полагаю, что власти не дадут ослабиться сильно рублю перед мартовскими выборами Президента России.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,49% до 3229,89 пункта, тогда как индекс РТС — на 0,09%, до 1124,67 пункта. По индексу IMOEX дорога открыта до 3245 пунктов. От него ожидаю коррекции. В целом техническая картина на дневном графике очень позитивная для продолжения восходящего движения. Для ускорения нужно пройти уровень 3285 пунктов.
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