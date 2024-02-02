МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. В аутсайдерах рынок Китая, теряющий 1,7%, а лидером выступает рынок Южной Кореи, растущий на 2,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после восстановительного роста днем ранее, когда было полностью отыграно снижение, прошедшее на фоне решения ФРС США по ставке, прибавляют в пределах 0,6%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после сильного снижения в четверг, пытается перейти к восстановлению, подтягиваясь на 0,4% и торгуясь чуть выше 79 долларов за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим блок данных по рынку труда в США, включающий уровень безработицы и количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях. Данная статистика может оказать влияние на отношение инвесторов к рисковым активам, так как является важным фактором для американского регулятора при принятии решений в рамках денежно-кредитной политике.

По итогам четверга индекс Мосбиржи подтянулся на 0,5%, закончив сессию в районе 3230 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизации продаж в российских акциях. Существенное снижение на рынке энергоносителей, прошедшее вечером в четверг, может оказать давление на наши бумаги. В результате индекс Мосбиржи может перейти к коррекционному снижению и в рамках текущей сессии протестировать сверху поддержку на уровне 3200 пунктов. С технической точки зрения, если рынок отступит под данную отметку, сигнал на продолжение роста, появившийся при выходе из трехнедельной консолидации в диапазоне 3150-3200 пунктов, не подтвердится.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют в пределах 0,2%, торгуясь в районе 90,6 и 12,59 рубля соответственно, евро растет на 0,6%, поднявшись до 98,5 рубля. В ходе сессии давление на рубль может сохраниться, чему способствует отступление нефти марки Brent ниже 80 долларов за баррель и пониженная активность экспортеров на валютном рынке. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль может продолжить подъем и сделать еще один шаг к середине диапазона 90-95 рублей.