МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Российская валюта на завершившейся рабочей неделе демонстрировала преимущественно снижение против основных валют, торгующихся на Московской бирже. При этом рубль слабел уже вторую неделю подряд, а доллар, в частности, превысил психологически значимый рубеж 90 рублей и даже поднялся выше.

В течение торгов пятницы американская валюта обновила максимум с 16 января на отметке 91,27 рубля, китайская – с 9 января: 12,66 рубля, европейская – тоже с 9 января: 99,11 рубля.

Завершение пика налогового периода января частично убрало предложение валюты на бирже. При этом завершение января также увеличило импорт, поскольку праздничные запасы подысчерпались, а потребительский спрос остается высоким. В то же время, российский экспорт основных видов сырья остается под давлением геополитических факторов и соглашений, в частности, с ОПЕК+.

Сигналы от ЦБ РФ о возможной приостановке повышения и даже о снижении ключевой ставки добавляли давления на российскую валюту.

Наконец, цена на нефть за неделю упала с 83,5 доллара за баррель сорта Brent до 77 долларов. Этому поспособствовали новости о согласии Израиля прекратить огонь в Газе, озвученные официальным представителем МИД Катара Маджидом аль-Ансари. Также отмечалось, что от палестинского движения ХАМАС предварительно получена положительная реакция.

В итоге на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,31 рубля до 91,05 рубля, юаня — на 12 копеек до 12,61 рубля, евро — на 87 копеек до 98,29 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю сползла в район 7 тысяч против 7,5 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НЕ УДЕРЖАЛСЯ В СТАБИЛИЗАЦИИ

Рубль начал неделю попытками стабилизации против основных валют на Мосбирже. Последний день уплаты налогов в бюджет поддерживал предложение валюты от экспортеров, отложивших конвертацию ее в рубли на последний день.

Однако стабилизация продлилась недолго, и курс стал сползать, уходя выше психологически значимого уровня 90 рублей за доллар. Давление на российскую валюту оказывало завершение уплаты налогов, а с 1 февраля сократились на 800 миллионов рублей в день до 15,9 миллиарда рублей продажи валюты ЦБ РФ в рамках его операций на рынке.

При этом негативом для рубля стали оценки ЦБ РФ о том, что запас валютной ликвидности в декабре довольно существенно сократился — до 44,7 миллиарда долларов с 48,9 миллиарда в ноябре, главным образом за счет остатков на корсчетах в банках-нерезидентах на фоне роста валютного кредитования и сокращения валютных клиентских средств. При этом доля валютных вкладов физлиц в российских банках по итогам прошлого года упала до нового минимума в 8,4%.

О проблемах с ликвидностью, в частности, может сигнализировать активизировавшиеся операции валютный своп на один день, в рамках которого ЦБ РФ 31 января продал 8,794 миллиарда юаней на 109,318 миллиарда рублей, это стало крупнейшей такой продажей с начала года. Всего же в начавшемся году регулятор предоставил в рамках своп-операций уже более 27 миллиардов юаней на 337,8 миллиарда рублей.

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину рабочей недели рубль провел в усилившемся падении против основных валют. При этом перед выходными участники рынка нарастили покупки инвалюты для хеджирования рисков переноса позиций.

ЦБ РФ отчитался, что в четвертом квартале 2023 года положительное сальдо счета текущих операций упало до 11 миллиардов долларов против 42 миллиардов годов ранее, 47 миллиардов – двумя годами ранее и против 16 миллиардов в третьем квартале 2023 года.

Таким образом, реализуется сжатие экспорта из‑за снижения мировых цен на сырье и действия ограничений в отношении российских товаров. Это могло привести к падению в абсолютном измерении объема продажи валюты крупнейшими экспортерами уже в январе, хотя в предыдущие месяцы этот показатель увеличивался.

Таким образом, курс может остаться выше ключевой отметки 90 рублей, особенно если в феврале-марте Минфин РФ перейдет к покупкам валюты в рамках бюджетного правила. Впрочем, сильной просадки рубля пока не будет, поскольку покупки Минфина будут компенсироваться продажами валюты от ЦБ РФ в объеме 15,9 миллиарда рублей в день.