Рубль: тенденция к укреплению пока на паузе
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. На прошлой неделе валютный рынок столкнулся с непредсказуемой недельной сессией, где волатильность была на высоком уровне. Решение ФРС США по ставке положительно не повлияло на рубль, так как в ближайшее время смягчения денежно-кредитной политики в США не ожидается. Доллар вернулся к отметке в 90 рублей.
Можно ожидать, что для доллара будет актуален коридор в 88,5-92,7 рубля в течение ближайших двух недель. В пятницу вышли данные по рынку труда в США. Именно этот показатель выступает важным фактором для дальнейшей монетарной политики в США.
В начале февраля на курс рубля могут влиять цены на нефть, геополитическая обстановка, а также данные по инфляции за январь, которые выйдут в первой декаде февраля. По-прежнему на доллар может оказывать давление и, соответственно, укреплять рубль, обязательная продажа валютной выручки экспортерами.
Прогнозы:
Доллар продолжает торговаться выше уровня поддержки в 87,5 рубля, поднимаясь к области сопротивления в 90-92,7 рублей за доллар. Евро удерживает поддержку на уровне 97 рублей, а верхняя граница недельного коридора находится в области 100-103 рублей за евро.
Евро по отношению к доллару продолжает оказывать натиск на зону поддержки 1,07-1,08. Подъем котировок ограничен уровнем сопротивления 1,09-1,1.
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