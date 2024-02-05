Рынок движется к максимумам прошлого года
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. За прошлую неделю индекс Мосбиржи вырос на 2% на фоне повышенных объем торгов, что дает надежду на продолжение восходящего движения, хотя в пятницу участники рынка традиционно фиксировали прибыль перед выходными: индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, индекс РТС — на 0,65%. Мы ожидаем дальнейшего роста индекса Мосбиржи в направлении прошлогоднего максимума 3290 пунктов. Между тем, давление на рынок может оказать неизвестность относительно решения Банка России на заседании, которое запланировано на следующую неделю, и на котором, как мы полагаем, регулятор не станет менять ключевую ставку и сохранит ее на уровне 16%.
В пятницу валютный курс упал до 91 рубля к доллару. Ослабление российской валюты наметилось в конце января, чему могло способствовать окончание налогового периода. В то же время мы ожидаем относительной устойчивости рубля как минимум до марта. Полагаем, что валютный курс продолжит колебаться в диапазоне 87-93 рублей за доллар.
На прошлой неделе котировки Brent показали самое глубокое недельное снижение с октября прошлого года, опустившись ниже $78 за баррель на фоне новостей о предварительном соглашении о втором перемирии на Ближнем Востоке.
Текущая неделя ожидается достаточно насыщенной для фондового рынка. Сегодня раскроют операционные результаты за 2023 год сеть клиник "Мать и Дитя" и сеть гипермаркетов "Лента". В пятницу результаты по МСФО за 2023 год опубликует "Норникель" и по РСБУ за январь 2024 года — Сбербанк.
Сегодня — последний день подачи заявок на участие в IPO "Делимобиль", начало торгов акциями запланировано на 7 января. Акции Транснефти сегодня торгуются последний день перед приостановкой торгов из-за сплита с коэффициентом 1:100. Сплит акций позволит расширить круг розничных инвесторов в акционерах "Транснефти".
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