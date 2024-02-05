МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. В прошедшую пятницу по итогам торгов на Московской бирже рубль ослаб к доллару и евро. Основными факторами давления на национальную валюту стали снижение цен на нефть и резкое укрепление доллара после публикации позитивных данных по рынку труда. Курс доллара к рублю вырос на 0,64%, до 91,05 рубля за доллар. Евро подорожал на 0,37%, до 98,29 рубля за евро. Китайский юань укрепился к рублю также на 0,37%, до 12,61 рубля за юань. Цены на нефть марки Brent упали на 1,78%, до 77,39 доллара за баррель, что оказало давление на рубль.

Рынок труда США в январе продемонстрировал отличные показатели. Число рабочих мест выросло на 353 тысячи, значительно превысив ожидания в 180 тысяч. Данные за декабрь также были пересмотрены в лучшую сторону. Безработица осталась на отметке 3,7% при прогнозе роста до 3,8%. Средняя почасовая оплата труда в январе увеличилась на 0,6%, а в годовом выражении — на 4,5%.

Сильная макроэкономическая статистика из США укрепила позиции доллара, так как снизила ожидания скорого смягчения денежно-кредитной политики ФРС США.

В пятницу цены на нефть снизились на фоне укрепившегося доллара. Дополнительным фактором давления стали переговоры Израиля и ХАМАС о прекращении военных действий, которые уменьшили геополитические риски в регионе. Пробитие ценами вниз ключевого технического уровня 78,8 доллара за баррель Brent усилило распродажу.

Данные по рынку труда США также повлияли на нефть, так как они повысили вероятность того, что в марте ФРС не снизит ставки. Рост индекса доллара снизило спрос на сырьевые товары.

В понедельник на азиатских торгах нефть продолжила дешеветь. Баррель Brent торгуется у отметки 77,6 доллара. Следующей целью для продавцов может стать уровень 75,5 доллара, а далее они будут нацелены на 72,5 доллара.

На открытии торгов в понедельник рубль также продолжил ослабление к доллару и евро. В пятницу доллар пробил сопротивление в районе 90,5-90,75 рублей. Теперь покупатели будут стремиться закрепиться выше 91 рубля, а затем двигаться к 92,5 рубля.

Поскольку жесткая политика ФРС сохраняется, дальнейшая динамика рубля будет зависеть от поведения экспортеров. Их объемы и предстоящие выборы президента России — два козыря рубля, чтобы защититься от сильного обвала. Пара доллар/рубль торгуется в широком диапазоне 87,6-93,3 рублей, поэтому есть простор для ценовых колебаний.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,11%, до 3226,35 пункта, индекс РТС — на 0,65%, до 1117,31 пункта. Давление на индекс IMOEX оказали снижение цен на нефть. С другой стороны, фондовый рынок поддерживался ослаблением рубля. Целевая область для индекса остается на уровне 3240-3245 пунктов.