МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как противоречивые. Вновь азиатские площадки не демонстрируют единой динамики. Фьючерсы на основные американские индексы, после позитивного окончания прошлой недели, сегодня утром теряют до 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после провала на прошлой неделе, пытается перейти к восстановлению, прибавляя 0,6% и торгуясь в районе 77,8 доллара за баррель. Отметим, что кроме геополитического фактора, на предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в США. Также стоит обратить внимание на блок важной макроэкономической статистики, среди которой мы выделяем данные по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран США, которые покажут настроения бизнеса в данном секторе на фоне высоких ставок. Плюс к этому выделим статистику по инфляции в Германии и заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 0,1%, закончив неделю в районе 3226 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем активизацию продаж на российском рынке. На прошлой неделе инвесторам удалось проигнорировать существенное ухудшение ситуации на рынке энергоносителей, однако данный фактор все еще может оказать давление на наши бумаги. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи может перейти в коррекционное снижение и в ходе сессии протестировать поддержку на уровне 3200 пунктов. Отметим, что удержание рынком позиций выше данной отметки говорит в пользу возможности продолжения роста. Если же индекс Мосбиржи отступит под нее, возрастут риски перехода к коррекционному снижению.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,2%, поднявшись до 91,2 и 12,63 рубля соответственно, евро теряет символические 0,04%, торгуясь в районе 98,2 рубля. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля относительно основных мировых валют. На прошлой неделе он активнее, чем акции, реагировал на ухудшение ситуации в ценах на нефть, в результате чего стабилизации рынка энергоносителей в верхней половине диапазона 75-80 долларов за баррель по нефти марки Brent может привести к переходу национальной валюты к консолидации у достигнутых уровней. В сложившихся обстоятельствах ожидаем бокового движения пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 90-95 рублей.