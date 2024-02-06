МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В понедельник 5 февраля индекс Мосбиржи практически не изменился, повысившись на 0,01%, до 3226,79 пункта. Предполагается, что для дальнейшего укрепления индекса к верхней границе диапазона 3000-3300 пунктов потребуются новые драйверы, в то время как более жесткая риторика Банка России может оказывать давление на рынок с ближайшие недели.

Основные валюты ослабли к рублю: доллар США до 90,575 рубля, евро до 97,045 рубля, юань до 12,55 рубля. Нефтегазовые доходы бюджета в январе 2024 года составили 675,2 млрд рублей, благодаря чему ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу составит в эквиваленте 3,7 млрд рублей. Итого нетто продажи со стороны Банка России снизятся в два раза и составят 8,1 млрд рублей, что может привести к небольшому ослаблению рубля в диапазон 92-95 рублей за доллар США.

Нефть марки Brent продолжает торговаться около нижних значений диапазона 78-82 долларов за баррель на фоне укрепления доллара США к основным мировым валютам. Мы ожидаем, что в ближайшее время такая динамика сохранится.

В ближайшую неделю спросом у инвесторов могут пользоваться акции угледобывающих компаний, Мечел и Распадская. Правительству и РЖД поручено принять меры по вывозу угля на экспорт в восточном направлении из регионов Сибири и Дальнего Востока.

Достижение договоренности о продаже российского бизнеса Яндекса за 475 млрд рублей сопровождалось снижением котировок акций компании примерно на 10% в начале торгов в понедельник, тем не менее к окончанию дня почти вся просадка была выкуплена. Котировки акций Яндекса достигли нашего целевого ориентира 3000 рублей, и мы находим возможным зафиксировать прибыль.

Динамику лучше рынка могут показать бумаги ИнтерРАО. В компании заявили, что выручка по итогам 2023 года составила 1,35 трлн рублей (986 млрд рублей по итогам 2020 года), а чистая прибыль достигла 135 млрд рублей, что эквивалентно дивиденду в размере 0,323 рубля на акцию или около 7,8% дивидендной доходности по текущим котировкам.

Ожидается сохранения позитивной динамики в акциях НОВАТЭКа в преддверии намеченного на 9 февраля заседания совета директоров компании по вопросу о дивидендах. Целевой ориентир составляет 1800 рублей за одну акцию НОВАТЭКа.