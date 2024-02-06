МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Вчера в индексе МосБиржи зафиксировано новое максимальное закрытие с 22 ноября прошлого года — 3231 п. Несмотря на утреннюю неразбериху на фоне фиксации в бумагах Яндекса после появления подробностей сделки о продаже компании, финальный выкуп рынка обнадеживает и вместе с тем подтверждает нашу базовую идею движения индекса на верхнюю границу полугодового боковика 3000-3300 п. Пока все идет по плану. Следующее локальное препятствие в индексе сразу под 3250 п. — там есть технический гэп.

Сильнее рынка были акции НОВАТЭКа на фоне пятничного заседания СД, где должны быть рекомендации дивидендов, и бумаги резко растут к 1500 руб. Акции Мечела продолжили ралли, и «префы» вновь переписали максимумы аж с ноября 2011 г., и тенденции вверх там могут быть продолжены.

На валютном рынке состоялся ожидаемый отбой доллара от сопротивления: в моменте пара USD/RUB прокалывала 91,5 руб., но быстро спикировала к 90,1. Видимо в области 90 и продолжится консолидация с временными вспышками волатильности. Факторы ДПК ЦБ и нормативы валютного контроля еще несколько месяцев будут поддерживать рубль от девальвации, а после апреля нормативы репатриации выручки экспортеров даже могут быть и пролонгированы.