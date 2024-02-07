МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 1%. Исключение составляет рынок Японии, теряющий порядка 0,2%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста во вторник, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,1%, торгуясь в районе 78,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, сегодня выделим публикацию данных по промпроизводству в Германии и запасам нефти и нефтепродуктов и торговому балансу в США. В дополнение к этому, инвесторы продолжат следить за сезоном отчетностей компаний в Штатах.

По итогам вторника индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 238 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем консолидации российского рынка у достигнутых уровней. Инвесторы продолжают игнорировать отступление рынка энергоносителей ниже 80 долларов по нефти марки Brent, при этом умеренного спроса на риск, наблюдаемого на внешних площадках, может не хватить для продолжения роста российского рынка. С технической точки зрения можно сказать, что рынку удается удерживать позиции выше поддержки на уровне 3 200 пунктов, что создает плацдарм для дальнейшего роста. Отметим, что кроме данного уровня поддержку рынку может оказать краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так к 8.30 мск доллар и юань теряют порядка 0,1%, отступив до 91,1 и 12,64 рубля соответственно, евро торгуется без изменений, удерживая позиции в районе 98 рублей. В ходе сессии не ожидаем существенного движения основных мировых валют. Стабильная ситуация в ценах на нефть и отсутствие дополнительной поддержки со стороны экспортеров будут способствовать дальнейшей консолидации пары доллар/рубль в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей. При этом ближе к концу месяца рубль может вернуть себе инициативу, что поспособствует отступлению американской валюты в диапазон 85 — 90 рублей.