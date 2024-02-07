МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 0,4%, немного приблизившись к максимальному значению 2023 года (3290 п.). Рост цен на металлы и энергоресурсы в мире поддержал позитивные настроения на рынке акций.

Индекс РТС снизился на 0,4% на фоне ослабления рубля из-за ожиданий снижения продаж валюты Банком России в феврале до 8,1 миллиарда рублей (по сравнению с 16,7 миллиарда в январе). Между тем объем торгов акциями из расчетной базы индекса Мосбиржи снизился во вторник до 47,4 миллиарда рублей по сравнению с 79,8 миллиарда днем ранее, т. е. рост индекса не поддерживается объемами. Индекс относительной силы вошел в зону перекупленности, что не исключает консолидации индексов на достигнутых уровнях.

Металлургический сектор выглядел слабее других. Инвесторов могло разочаровать отсутствие комментариев о дивидендах ММК в отчете за 2023 год.

Индекс ИТ-компаний, показавший самый сильный рост с начала года, завершил день опережающим широкий рынок ростом на фоне повышения котировок HeadHunter и Яндекса. Бумаги Яндекса практически отыграли падение понедельника 5 февраля, завершив торги выше уровня 3000 рублей.

Расписки сети клиник Мать и Дитя (MDMG) за два дня прибавили около 10% на фоне публикации хороших операционных результатов (выручка в IV квартале 2023 года выросла до 8 миллиардов рублей, или на 21% по сравнению с тем же периодом прошлого года), а также перспективы выплаты пропущенных дивидендов после редомициляции, которая, как ожидается, должна завершиться в I полугодии 2024 года. На прошлой неделе возобновились торги акциями ЕвроМедЦентра после переезда, котировки акций выросли на открытии торгов. В отличие от EMC, бумаги Мать и Дитя имели двойной листинг на лондонской и московской биржах, поэтому, вероятно, навес из продавцов, купивших бумаги за пределами российского контура, может быть выше в бумагах Мать и Дитя, чем в EMC. Не исключаем менее позитивную динамику в бумагах MDMG по сравнению с EMC на открытии торгов после редомициляции и обмена ценных бумаг.

Сегодня начнутся торги акциями "Делимобиль". Оператор каршеринга провел размещение (IPO) по верхней границе объявленного ценового диапазона, по 265 рублей за бумагу. Компания привлекла 4,2 миллиарда рублей. Это первое IPO на российском рынке в 2024 году из уже объявленных размещений. В дальнейшем ждем четких заявлений о сроках размещений КЛВЗ Кристалл (проведет День инвестора 9 февраля), Диасофт, МТС Банка. В случае с МТС Банком предполагаем, что новости касательно этого IPO могут подстегнуть интерес к бумагам АФК Система, косвенно владеющим долей в капитале банка через МТС.