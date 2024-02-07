Заявка на гэп
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи продолжает медленно, но верно обновлять многомесячные максимумы. Вчера еще +0,4% и пики с середины ноября 2023 года. Наш план прорыва январского боковика, выброса выше 3200 п. и движения на верхнюю границу полугодовой консолидации 3000-3300 п. остается в работе и отлично исполняется. А локальным ориентиром вверх служит район 3250 п., где может быть временная заминка на подъеме — там есть технический гэп от 13 ноября по цене индекса 3248 п., его надо закрывать, но это и техническое сопротивление. Возможно, сегодня там и увидим индекс.
Сильнее рынка во вторник были расписки "Мать и дитя" на фоне приближения окончания редомициляции корпорации и грядущего возвращения к выплате дивидендов — бумаги обновили исторические максимумы выше 1000 рублей. Акции Яндекса почти закрыли провал после пятницы, и идея скоротечного отката подтвердилась, курс вновь выше 3100 рублей. Активно росли и акции девелопера ПИК на фоне высоких продаж в недвижимости и ожиданий достижения ключевой ставкой ЦБ своего пика — бумаги достигли 770 рублей.
На валютных торгах было немного волатильно, и доллар вновь выше 91. Ослабление рубля умеренное, девальвации не ожидается. Факторы ДКП ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров будут еще долго поддерживать нацвалюту от сильных колебаний.
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