МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. 6 февраля рубль ослаб к доллару и евро после понедельничного укрепления. Курс доллара поднялся до 91,22 рубля, евро — до 97,99 рубля. Рубль сдал позиции на фоне падающего доллара и дорожающей нефти. На динамику рубля могли оказать влияние повышенный спрос на валюту со стороны импортеров, а также увеличение государственных расходов в начале года.



Пока рано делать однозначные выводы о дальнейшей динамике рубля. До предстоящего 16 февраля заседания ЦБ участники валютного рынка будут определяться с выбором валюты для инвестиций и осуществления сделок.



В среду Brent торгуется на уровне $78,7 за баррель. Идёт восходящая коррекция после недавнего падения цен. Чтобы вернуться к росту, нефть должна пройти сопротивление на отметке $79,65. Дальнейшая динамика будет зависеть от доллара США и ситуации на Ближнем Востоке при скудном экономическом календаре.



Данные Американского института нефти (API) показали увеличение запасов сырой нефти на 0,674 млн баррелей на прошлой неделе. Это значительно ниже ожиданий в 2,133 млн баррелей. Вечером выйдут данные Минэнерго США.



На открытии торгов на Московской бирже произошло небольшое снижение курса доллара к рублю. Идет борьба за уровень 91 рубль за доллар, и в начале торговой сессии участникам рынка нужно дать возможность выпустить пар. Утренние часы торгов являются разминкой перед основными сделками дня после 10 часов утра.



В то же время стоит отметить, что рубль по-прежнему получает поддержку от продажи валюты российскими экспортерами и регулярных интервенций ЦБ. Экспортеры вынуждены продавать валюту в силу действующих обязательных требований. Объем интервенций ЦБ в феврале снизился до 8,1 млрд рублей в день по сравнению с 15-16 млрд в конце января. Эти меры спасают рубль от резкого падения.



Индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, до 3238,40 п., индекс РТС — на 0,42%, до 1191,01 п. Индекс IMOEX подрос на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть. Ему пока ничего не мешает продолжить рост до зоны сопротивления 3245 — 3250 п.п.

[expert-]