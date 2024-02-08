Индекс Мосбиржи в среду вырос на 0,56%, до 3256,58 п., на фоне повышения котировок акций-тяжеловесов в составе индекса: Сбербанка и ЛУКОЙЛа. Индекс РТС показал сопоставимый рост, повысившись на 0,51%, до 1124,71 п.

Замедление темпов роста потребительских цен в декабре-январе (с поправкой на сезонность) в большей степени связано с временными дезинфляционными факторами на рынках отдельных товаров и услуг и укреплением рубля, полагают в Банке России. Таким образом, ожидать смягчения позиции регулятора на заседании 16 февраля кажется преждевременным, а позитивные настроения на рынке могут ослабевать по мере приближения индекса Мосбиржи к уровню 3300 п.

В 2023 году металлопотребление в России выросло на 7% за счет строительства инфраструктуры и повышения спроса в машиностроении, подсчитали в Северстали Тем не менее, несмотря на рост рынка и финансовых показателей некоторых производителей стали, мы полагаем, что позитивный новостной фон во многом уже заложен в котировки акций производителей стали. Тем не менее годовые дивиденды НЛМК могут составить 20 руб. на одну акцию и ММК — 5 руб. на акцию.

Основные валюты немного подорожали к рублю: доллар США до 91,2675 руб., евро до 97,995 руб., юань до 12,6505 руб. В ближайшие дни рубль может оказаться под давлением из-за приостановки расчетов для российских импортеров одним из главных банков Китая — Chouzhou Commercial. На долю юаня приходится около 36% расчетов в импорте, и ограничение предложения может спровоцировать ослабление рубля в область 95 руб. за доллар США.

Цены на нефть постепенно возвращаются к отметке в $80 за баррель Brent, несмотря на адаптацию морских перевозок к ситуации в Красном море: индекс Drewry WCI впервые за два месяца показал снижение на 4% после рывка в 2,9 раза с конца ноября. Коммерческие запасы нефти в США выросли за неделю на 5,5 млн баррелей, до 427,4 млн баррелей, стратегические резервы увеличились на 0,6 млн баррелей, до 358 млн баррелей. В январе экспорт российского дизтоплива по морю достиг максимума с марта 2023 года на уровне около 1,08 млн баррелей в сутки. Таким образом, потенциал для дальнейшего повышения котировок нефти остается ограниченным. Таким образом, продолжение роста цен в нефти на данный момент ограничено.

В четверг на рынке может сохраниться позитивная динамика акций финансовых компаний, котировки акций который отстал от индекса с начала года. Сбербанк — наш фаворит в секторе, целевой ориентир роста котировок акций Сбербанка руб. как за одну обыкновенную, так и привилегированную, акции.