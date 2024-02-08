В среду, 7 февраля, рубль продемонстрировал небольшое снижение по отношению к основным валютам. Курс доллара вырос на 0,05% и составил 91,26 рубля, юаня — на 0,02%, до 12,65 рубля. К евро курс российской валюты остался без изменений на отметке 97,99 рубля.

На Московской бирже торги проходили спокойно, доллар торговался на уровне 91 рубль. Отмечался устойчивый спрос на валюту со стороны импортеров. В то же время ослабление рубля сдерживалось за счет продаж валюты ЦБ России и экспортерами, а также на фоне снижения курса доллара на мировом рынке и роста цен на нефть.

Цены на нефть марки Brent в среду выросли на 0,85%, до $79,35 за баррель. Рост цен происходит на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке, сдерживания добычи в США, падения индекса доллара и технических факторов.

При этом запасы сырой нефти в США за неделю увеличились на 5,52 млн баррелей, что существенно превысили прогнозы. Это оказывает определенное давление на цены. Однако в целом баланс спроса и предложения на мировом рынке остается сбалансированным, поддерживая текущие котировки.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывает ослабление доллара после пяти недель укрепления, а также опасения нарушения поставок нефти через Красное море. Хотя пока серьёзных сбоев нет, импортёры с беспокойством отслеживают ситуацию. Обеспечение безопасности судоходства в регионе является ключевой задачей для стабильности мирового рынка нефти.

8 февраля стоимость барреля Brent продолжила рост и достигла $79,5. Дальнейшее направление будет зависеть от преодоления технических уровней $79,75 и $76,75 (диапазон).

На валютном рынке доллар торгуется на отметке 91,09 руб. Поскольку рубль не смог восстановить потери в течение двух дней до 90,70 руб, возросли риски уйти к 93,30 руб. В центре внимания решение ЦБ РФ по денежно-кредитной политике. Заседание пройдет 16 февраля.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3256,58 п., индекс РТС — на 0,51%, до 1124,71 п. Индекс IMOEX ускорился после пробоя 3235 п. Следующее сопротивление на 3270 п. До этого уровня ничего не мешает. От зоны 3275 — 3280 п. начинаю рассматривать нисходящую коррекцию.