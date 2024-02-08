Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют в пределах 2,2%. Исключение составляет рынок Индии, снижающийся на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после заметного роста в среду, сегодня утром консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает тенденцию к восстановлению, подтягиваясь на 0,3% и торгуясь в районе 79,4 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию статистики по заявкам на пособие по безработице в США.

По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил 0,6%, закончив сессию в районе 3 257 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания покупок в российских акциях, чему способствует восстановление рынка энергоносителей и рост спроса на риск на мировых площадках. В результате, индекс Мосбиржи может сделать еще один шаг к максимуму прошлого года, установленному в сентябре в районе 3 287 пунктов. При этом, с технической точки зрения, в случае преодоления данной отметки индекс Мосбиржи может получить дополнительный импульс к росту.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.40 мск доллар отступает на 0,1%, торгуясь в районе 91,2 рубля, евро и юань подтягиваются на 0,3% и 0,03%, поднявшись до 98,3 и 12,66 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток рубля перейти к умеренному укреплению. В отсутствии поводов для существенного направленного движения, национальная валюта может воспользоваться восстановлением цен на нефть и несколько улучшить свои позиции. При этом пара доллар/рубль продолжит движение в нижней половине диапазона 90 — 95 рублей.