В четверг, 8 февраля, рубль продемонстрировал нисходящую динамику по отношению к основным валютам. К концу торгов курс доллара снизился на 0,46% до 90,85 рубля, евро — на 0,08% до 97,91 рубля, а юаня — на 0,75% до 12,55 рубля.

Поддержку рублю оказал рост цен на нефть на 3% до $81,86 за баррель на фоне сохраняющейся геополитической напряженности. Израиль отверг предложение ХАМАСа о прекращении огня, что усилило опасения по поводу эскалации конфликта. Также на руку рублю сыграло ослабление доллара США.

Кроме того, на стороне национальной валюты — обязательные продажи экспортной выручки крупными компаниями и Центробанком, предвыборная кампания президента, ожидание налоговых платежей в конце февраля и жесткая денежно-кредитная политика регулятора.

Что касается нефти, ее удорожанию способствовали не только геополитические риски, но и ослабление индекса доллара на американской сессии. Ближневосточный фактор сохраняет потенциал дальнейшей поддержки ценам: переговоры между Израилем и ХАМАСом зашли в тупик на фоне нежелания премьер-министра Нетаньяху прекращать военную операцию. Таким образом, в ближайшее время возможна волатильность на валютном и сырьевых рынках под влиянием новостного фона с Ближнего Востока.

В целом сохраняется потенциал для укрепления рубля, так и роста цен на нефть. Чтобы нивелировать медвежьи настроения, нужно день закрыть ниже 90,30 руб. Если у продавцов в паре доллар/рубль получится опустить курс к концу рабочего дня и недели, то на следующей неделе можно рассмотреть колебания доллара около 90 руб. до заседания ЦБ России. Технические индикаторы на стороне покупателей. На горизонте по-прежнему сигналит уровень 93,30 руб.

Индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 3241,81 п., индекс РТС — на 0,02%, до 1124,94 п. Индекс IMOEX сдвинул максимум на 3266 п., после чего началось коррекционное движение. Следим за зоной 3220 — 3225. От нее еще может возобновиться восходящее движение. Если ее пройдут, то падение ускорится до 3200.