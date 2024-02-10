За последние два года Россия показала всему миру, как в условиях серьезного цейтнота можно не только развернуть экономику с Запада на Восток, но и добиться определенных успехов в объемах товарооборота с несколькими странами-партнерами одновременно. То, что Россия смогла побить новый рекорд в области товарооборота с Китаем, уже никого не удивляет: новые торговые и инвестиционные возможности с двух сторон показали, что рынки готовы к сотрудничеству в совершенно разных сферах экономики.

Другим конкурентным с Китаем рынком для установления более тесных взаимоотношений со стороны России стала Индия, товарооборот с которой за 2023 год по последним данным достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов. При этом Россия поднялась с 18 места на 4 позицию по импорту продукции в Индию, в первую очередь по причине увеличившихся продаж нефти.

Однако в случае с Индией у России налицо серьезный дисбаланс в структуре товарооборота. Россия за прошлый год экспортировала в Индию товаров на 51,4 миллиарда долларов, в то время как Индия смогла поставить на российский рынок товаров только на 3,3 миллиарда долларов. Это связано с тем, что товары нашего экспорта куда дороже, чем индийские. На счетах российских компаний копятся рупии, которые никак не потратить.

Одной из возможностей выровнять ситуацию является увеличение объемов инвестиций между странами. Если объем инвестиций Индии в экономику России составил за последние несколько лет 14 миллиардов долларов, то российские инвестиции превысили это значение на 4 миллиарда долларов.

Рассматривая индийские инвестиции в российскую экономику, можно выделить два ключевых направления, а именно нефтегазовый сектор и ИТ-отрасли. Более того, индийские инвесторы заинтересованы в проектах в области машиностроения, в первую очередь выпуске тракторной техники и станкостроении, пищевой промышленности (переработка чая), ювелирной промышленности, включая обработку алмазов, а также фармацевтике и медицинском оборудовании.

Российская сторона мотивирована в активном участии в инвестиционных проектах в Индии с учетом рекордного положительного торгового сальдо между странами: накопленные на российских счетах рупии нужно как-то использовать. На эти деньги можно развивать проекты в самой Индии, которая пригласила Россию инвестировать в угольные месторождения для развития внутренней энергетики. Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире после Китая и США, при этом ожидается, что спрос на первичную энергию в Индии будет расти в среднем на 4 процента в течение последующих 25 лет.

Другим важным достижением российско-индийского сотрудничества является развитие портовой инфраструктуры морского пути Ченнаи — Владивосток, который является альтернативным маршрутом для сокращения времени перевозки грузов. За последние 20 лет совокупный приток прямых иностранных инвестиций в портовую отрасль составил 1,63 миллиарда долларов.

В целом, российские инвестиции покрывают совершенно различные секторы экономики Индии, начиная со сборочного производства КАМАЗ в Хосуре, поставок трансформаторной стали (компания НЛМК с объемом инвестиций в 100-150 миллионов долларов) и заканчивая развитием стартапов в сфере IT, телекоммуникаций, финтеха, здравоохранения. Примеры уже есть — АФК Система с объемом инвестиций в 60 миллионов долларов, вложения в портфельные инвестиции (ru-Net Holding, DST Global с общим объемом в 650 миллионов долларов).

Отдельно хотелось бы выделить инвестиции сотового оператора МТС в индийский телекоммуникационный в размере 4,5 миллиарда долларов, а также развитие индийской нефтяной отрасли совместно с компаний "Роснефть" (инвестиции в размере 5,85 миллиарда долларов).

Таким образом, за последние годы сотрудничество России и Индии укрепляется. В будущем это поможет выстроить не только взаимовыгодные отношения между двумя странами, но и серьезно повлияет на баланс сил в рамках всей глобальной экономики, включая как страны БРИКС, так и западный блок стран.