МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. В пятницу, 9 февраля, рубль умеренно снизился в парах с иностранными валютами. День был спокойный и легкий в плане новостей. К концу сессии курс доллара вырос на 0,06% до 90,90 рубля, курс евро поднялся на 0,11% до 98,02 рубля, курс юаня укрепился на 0,12% до 12,5710 рубля.

На площадке все было довольно спокойно. В поддержку рубля продолжает играть долгосрочный фактор высокой ключевой ставки ЦБ РФ. На текущий момент нет явных предпосылок для пересмотра показателя на понижение. Ближайшее заседание регулятора запланировано на пятницу, 16 февраля. Ставка составляет 16% годовых и сохранится на этой же отметке. Интересны будут комментарии Банка России в отношении инфляции и темпов экономического роста. Они определят будущие шаги ЦБ.

Но это будет позже. Пока же значение имеет оживающий спрос на рубли перед февральским налоговым периодом в России. На этой неделе компании-экспортеры могут активизироваться с продажей доли выручки в иностранной валюте, чтобы запастись рублями заранее. Этот драйвер станет для рубля опорой.

Сырьевой катализатор также работает в пользу российской валюты. Баррель нефти сорта Brent дорожает в понедельник утром на 0,13% и оценивается в $81,78. На нефтяном рынке все снова следят за ситуацией на Ближнем Востоке, в Красном море и Аденском проливе.

Для рубля конъюнктура выглядит достаточно стабильной. В перспективе сессии американский доллар будет двигаться в границах 90,85-91,50 рубля, евро — в пределах 98-99,00 рублей, юань — в диапазоне 12,5500-12,5800 рубля.

Российский фондовый рынок выглядит сбалансированным. Индекс Мосбиржи стабилен около 3245 пунктов и может оставаться здесь же, но в перспективе он оставляет за собой шансы на рост к 3300 пунктам. Индекс РТС консолидируется возле 1122 пунктов и способен провести ближайшее время в диапазоне 1118-1135 пунктов.