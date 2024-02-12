МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился в начале торгов, но затем смог восстановиться и завершил торги ростом на 0,02%, на отметке 3242,38 пункта. Индекс РТС просел на 0,23%, до 1122,38 пункта, на фоне незначительного ослабления рубля. Российский рынок акций будет испытывать давление в течение недели перед заседанием Банка России 16 февраля, по итогам которого, мы полагаем, регулятор сохранит ставку на текущем уровне. Банк России ранее заявлял, что "говорить об устойчивом тренде на замедление темпов роста цен пока преждевременно".

Сегодня Диасофт завершит сбор заявок в рамках первичного размещения (IPO), а ликероводочный завод "Кристалл" откроет книгу заявок в рамках IPO. Ценовой диапазон размещения IPO "Кристалл" ранее был определен в границах от 8 до 9,5 рубля за одну акцию, что предполагает оценку компании в диапазоне от 7,4 до 8,6 млрд рублей.

В понедельник утром настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 в плюсе на 0,18%, а китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,28%. Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 3215-3275 пунктов на фоне пониженной активности.

Банк России сегодня обнародует оценку платежного баланса за январь 2024 года и уточнит свои оценки в отношении показателей за IV квартал и полный 2023 год. Эти данные относятся к ключевым индикаторам, определяющим курс рубля, поэтому не исключаем повышенной волатильности на валютном рынке. Мы ожидаем, что на текущей неделе рубль будет торговаться в диапазоне 89-93 рублей за доллар.

Котировки Brent уверенно держатся выше отметки в $80 за баррель на фоне сохраняющихся геополитических рисков и сокращения мировых запасов нефти, которые находятся на минимуме с 2017 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что котировки Brent в ближайшие три месяца могут повыситься на $10 за баррель и без дальнейшей эскалации геополитических конфликтов.