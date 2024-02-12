Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии на большинстве ведущих площадок сегодня выходной, а рынок Индии снижается на 0,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного движения в пятницу, сегодня утром консолидируются под уровнем закрытия предыдущей недели. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent сегодня с утра теряет 0,3%, торгуясь чуть ниже 82 долларов за баррель. Отметим, что на предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за геополитической обстановкой на Ближнем Востоке. Также важным фактором выступит блок важной макроэкономической статистки, среди которой мы выделяем данные по инфляции и розничным продажам в США, а также цифры по ВВП Японии и Великобритании. Плюс к этому, влияние на рынки продолжит оказывать сезон отчетности компаний в США. Из внутренних событий выделим заседание российского Центробанка, которое пройдет 16 февраля.

По итогам пятницы индекс Мосбиржи прибавил символические 0,02%, закончив сессию в районе 3 242 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания покупок на российском рынке. Закрепление ближайшего фьючерса на нефть марки Brent в диапазоне 80 — 85 долларов за баррель может поддержать наши акции и способствовать их подъему. В результате, индекс Мосбиржи в ходе сессии может сделать шаг к максимумам прошлого года, установленным в сентябре в районе 3 287 пунктов. Отметим, что преодоление данной отметки может дать дополнительный технический импульс к росту нашего рынка.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль демонстрирует разнонаправленное движение по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар и евро прибавляют до 0,2%, торгуясь в районе 91 и 98,2 рубля, юань, напротив, снижается на 0,2%, отступив до 12,54 рубля. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты улучшить позиции. Стабилизация рынка энергоносителей выше 80 долларов по нефти марки Brent и ожидание активизации спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат могут поддержать рубль. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль к окончанию торгов может сделать существенный шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 90 рублей.