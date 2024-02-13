Индекс Мосбиржи в понедельник восстановился от внутридневной просадки и к завершению дня повысился на 0,19%, до 3248,5 п. Индекс РТС, наоборот, снизился на 0,13%, до 1120,94 п. Поддержку индексам оказала позитивная динамика в секторе информационных технологий. В лидерах роста оказались бумаги Ozon на фоне новостей росте объема интернет-торговли в России в 2023 году на 28%, до 6,4 трлн руб. Компания 14 февраля раскроет финансовые результаты за 2023 год. Ожидаем продолжения позитивной динамики в бумагах Ozon, целевой ориентир по которым у нас установлен на уровне 3300 руб. за одну бумагу.

Средняя стоимость недвижимости на первичном рынке продолжает повышаться, несмотря на снижение активности покупателей: за месяц новостройки подорожали на 1,5% в крупнейших региональных рынках, что оказывает поддержку котировкам акций ПИК.

Рубль ослаб к доллару США до 91,3100 руб. и к евро до 98,3225 руб. По данным ФТС, положительное сальдо торгового баланса России в 2023 году сократилось на 58,5%, до $140 млрд. Это несколько превышает оценку Банка России, по данным которого положительное сальдо торгового баланса составило в 2023 году $118,3 млрд.

Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли в январе на 8,7%. Тем временем грузооборот морских портов России в январе 2024 года сократился на 6,2%, до 71 млн тонн.

Котировки Brent вернулись в область выше $82 за баррель. Среднесуточная добыча нефти сторонами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года сократилась по сравнению с декабрем 2023 года снизилась на 340 тыс. баррелей и составила 41,2 млн баррелей. Тем не менее, мы не ожидаем устойчивого повышения нефтяных котировок в обозримом будущем.

Во вторник утором настроения на мировых рынках позитивные: японский индекс Nikkei 225 растет на 2,7%, китайские рынки закрыты в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Позитивный новостной формируется вокруг бумаг ВК, целевой ориентир по которым у нас составляет 800 руб. за бумагу. Компания приобрела 70% в структуре компании-разработчика red_mad_robot, чтобы усилить внутреннюю команду разработчиков, в том числе для других проектов. Объем нативной рекламы бизнеса на "VK Видео" превысил 1 млрд руб. Ранее Роскомнадзор предварительно оценил объем рынка интернет-рекламы в 2023 году в размере 563 млрд руб. (в 2022 году объем составил 520 млрд руб. по данным АРИР).