Настроения на мировых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, основные площадки демонстрируют рост до 2,8%. Фьючерсы на основные американские индексы, после разнонаправленного закрытия в понедельник, сегодня утром теряют порядка 0,1%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтягивается на 0,1%, торгуясь чуть выше 82 долларов за баррель. Основным макроэкономическим событием сегодняшнего дня станет публикация данных по инфляции в США. В случае если статистика окажется лучше ожиданий, инвесторы могут пересмотреть свои оценки дальнейших шагов американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики в пользу более быстрого снижения ставок, что приведет к росту спроса на широкий спектр рисковых активов. Также участники торгов могут обратить внимание на данные по индексам экономических настроений от ZEW в Германии и Еврозоне.

По итогам понедельника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 249 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок на российском рынке. Стабильная ситуация в ценах на нефть и спрос на рисковые активы в Азии могут поспособствовать продолжению роста российского рынка. В сложившихся обстоятельствах индекс Мосбиржи в ходе сессии может сделать еще один шаг к максимумам прошлого года, установленным в сентябре в районе 3 287 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.50 мск доллар, евро и юань теряют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,3, 98,3 и 12,56 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем умеренного роста национальной валюты. Так, рубль может воспользоваться стабильной ситуацией в ценах на нефть, а также ожиданиями инвесторов роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров. Оба фактора могут поспособствовать укреплению национальной валюты, в результате чего пара доллар/рубль к концу сессии отступит ниже 91 рубля.