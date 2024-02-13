ИТ-сектор взлетел, и это показательно
Вчера индекс Мосбиржи закрылся нейтрально, но здесь важен контекст — после пятничного сильного падения на высоких оборотах снижение на рынке ожидаемо не получило продолжения. Тренд устоял, и индексу можно двигаться дальше вверх. Ориентир до начала весны к 3300 п. не меняем.
Безусловными фаворитами рынка значились бумаги компаний ИТ-сектора: Ozon, HeadHunter, Софтлайн, Группа Астра, ВК. Несколько отставали акции Яндекса, но там ралли уже было на +30% с начала года. Опережающая динамика в ИТ-секторе типична и намекает на продолжение подъема широкого рынка акций. Вскоре к ИТ могут примкнуть и банковские акции — у них также высокий показатель "бета", а Сбер вообще в шаге от обновления годовых максимумов на 289 руб., после чего на радарах загорится планка 300 руб.
Рубль немного просел, но валютный боковик сохраняется, и доллар выше 91 не вызывает опасений. В пятницу состоится заседание ЦБ, где мы ждем монетарную паузу и удержание ключевой ставки 16%, но ДКП останется жестким — это априори фактор в пользу нацвалюты, и курс доллара спокойно может вновь вернуться на 90, если не ниже.
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