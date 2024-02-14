Во вторник, 13 февраля, рубль ограниченно укрепился в парах с иностранными валютами. К завершению торгов доллар США сократился на 0,01% до 91,30 руб., курс евро снизился на 0,55% до 97,78 руб., курс китайского юаня уменьшился на 0,34% до 12,5570 руб.

В ходе минувшей сессии рубль отбил атаку покупателей валюты. В ближайшие дни вполне вероятна активизация компаний-экспортеров, которые начнут продавать долю валютной выручки для того, чтобы приобрести рубли перед очередным налоговым периодом. Этот катализатор поддержит позиции российской нацвалюты.

Ситуация на рынке нефти все еще оказывает отечественному рублю уверенную опору. Баррель нефти сорта Brent в среду подорожал до $82,66. Основным фактором в пользу покупок остается ближневосточный триггер.

В середине недели доллар США останется в рамках отметок 90,90-91,55 руб., евро — 97,65-98,50 руб., юань — 12,5500-12,5800 руб.

Российский фондовый рынок накануне вырос, но к дальнейшей траектории есть вопросы. Долгосрочная цель по индексу Мосбиржи не теряет актуальности и составляет 3300 пунктов. Однако на пути к ней могут встретиться препятствия. В среду индекс Мосбиржи проследует в диапазоне 3240-3270 пунктов. Индекс РТС проторгуется в коридоре 1115-1130 пунктов.