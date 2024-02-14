Во вторник индексы Мосбиржи и РТС показали умеренный рост. Сдержанный оптимизм на рынке может быть обусловлен ожиданиями о том, что Банк России сохранит ключевую ставку на прежнем уровне (16%) на заседании в пятницу. Между тем надо отметить, что индекс Мосбиржи приблизился к максимумам прошлого года (около 3290 п.), и динамика индекса возле этой отметки может задать рыночные настроения на ближайшую перспективу.

Начались торги акциями производителя ПО для финансового сектора "Диасофт", который провел первичное размещение (IPO) по верхней границе ценового диапазона, по 4500 руб. за акцию. Список грядущих IPO пополнила дочерняя структура Ростелекома. Об этом сообщил президент телеком компании Михаил Осеевский, не уточнив компанию и сроки. По его словам, планируется разместить небольшой пакет акций. В прошлом году на рынок вышло около новых 10 компаний, в этом году Мосбиржа ожидает проведения более 20 IPO и SPO. Кроме того, Ростелеком планирует выплатить дивиденды за 2023 год. По нашим оценкам, дивиденд на акцию на горизонте следующих 12 месяцев может составить 6,5 руб.

Сегодня последний день торгов привилегированными акциями Транснефти в режиме Т+1 перед сплитом. Торги возобновятся 21 февраля после сплита с коэффициентом 1:100, что сделает бумаги более доступными для розничных инвесторов и повысит их ликвидность. С начала года бумаги выросли почти на 15%, и мы не исключаем фиксации прибыли участниками торгов после сплита.

Ozon опубликует предварительные операционные результаты за 2023 год: общий оборот товаров (GMV) маркетплейса, по нашей оценке, мог увеличиться в два раза, до 1,6 трлн руб.

Нефтяные котировки остаются под влиянием конфликта на Ближнем Востоке, с начала прошлой недели нефть Brent подорожала на 6% и торгуется у значения 82 USD/баррель. Тем не менее опасения по поводу влияния ограничительной денежно-кредитной политики США на цены на нефть сдерживают рост цен на этот вид энергоносителей.

Инфляция в США замедлилась до 3,1% в годовом выражении в январе с 3,4% месяцем ранее, хотя рынок ожидал ее замедления до 2,9%. Глобальные инвесторы переоценивают вероятность снижения ставки по федеральным фондам в США на заседании в марте. Фондовые биржи материкового Китая закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.