Настроения на мировых рынках на утро среды можно охарактеризовать как негативные. В Азии ведущие площадки теряют до 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после сильного снижения заокеанских индексов днем ранее, консолидируются у уровней вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent теряет 0,1%, торгуясь в районе 82,7 доллара за баррель. Отметим, что ухудшение настроений на мировых рынках произошло на фоне выхода вчера статистики по инфляции в США, которая оказалась хуже ожиданий. В результате, инвесторы пересмотрели ожидания относительно дальнейших шагов американского регулятора в рамках денежно-кредитной политики. Более высокая, чем ожидалось, инфляция, ведет к тому, что американский регулятор может отложить переход к смягчению ДКП, что негативно для рисковых активов. В результате, на фоне вчерашней статистики на мировых рынках активизировались продажи, что привело к снижению по широкому спектру рисковых активов. При этом рынок энергоносителей не поддался общей тенденции, продолжив позитивную динамику, благодаря фокусу инвесторов на ситуации на Ближнем Востоке. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим публикацию данных по инфляции в Великобритании и запасам нефти и нефтепродуктов в США.

По итогам вторника индекс Мосбиржи подтянулся на 0,2%, закончив сессию в районе 3 255 пунктов. Сегодня на старте торгов возможна активизация продаж на российском рынке, чему способствует ухудшение отношения инвесторов к рисковым активам на мировых площадках. При этом ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent закрепился в середине диапазона 80 — 85 долларов за баррель, станет сдерживающим фактором для снижения и, в ходе торгов, может позволить покупателям переломить утреннюю тенденцию. В результате, по итогам дня индекс Мосбиржи может закончить день умеренным ростом, сделав еще один шаг к максимумам прошлого года.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют в пределах 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 97,9 и 12,57 рубля соответственно. Отметим, что несмотря на улучшение ситуации на рынке энергоносителей, рублю пока не удается перейти к укреплению. Однако в рамках второй половины февраля национальная валюта получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров, которые в рамках следующей недели начнут подготовку к пику налоговых выплат. Это увеличит предложение иностранной валюты на рынке и может поспособствовать отступлению пары доллар/рубль в диапазон 85 — 90 рублей.