Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как нейтральные. В Азии, в отсутствии торгов в Китае, ведущие площадки прибавляют в пределах 1,1%. Исключение составляет рынок Южной Кореи, снижающийся на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного восстановительного роста в среду, сегодня утром консолидируются над уровнями вчерашнего закрытия. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent, после снижения днем ранее, утром теряет 0,4%, торгуясь в районе 81,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня оказать влияние на настроения инвесторов, выделим блок важной макроэкономической статистики. Здесь участники торгов обратят внимание на данные из США по розничным продажам, заявкам на пособие по безработице и индексу производственной активности ФРБ Филадельфии, а также на предварительную статистику по ВВП Великобритании за 4-й квартал.

По итогам среды индекс Мосбиржи прибавил 0,1%, закончив сессию в районе 3 258 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем умеренного преобладания продаж в российских акциях на фоне ухудшения ситуации в ценах на нефть. При этом пока нет поводов для ухода российских акций в полноценную коррекцию. Учитывая удержание индексом Мосбиржи позиций выше 3 200 пунктов, с технической точки зрения у российского рынка сохраняются шансы на продолжение роста и преодоление максимумов прошлого года, установленных в районе 3 287 пунктов.

На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль умеренно ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар, евро и юань прибавляют до 0,1%, торгуясь в районе 91,4, 98 и 12,6 рубля соответственно. В ходе сессии, несмотря на некоторое ухудшение ситуации в ценах на нефть, рубль может попытаться продемонстрировать некоторое укрепление на фоне ожиданий инвесторами роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров на следующей неделе. В результате часть участников торгов может открыть короткие позиции в основных валютах, на ожидании укрепления рубля во второй половине месяца. В случае реализации данного сценария, в ходе сессии пара доллар/рубль может сделать шаг к отметке 91 рубль.