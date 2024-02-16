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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В четверг, 15 февраля, рубль стал заметно ниже в парах с иностранными валютами. К завершению торгов доллар США прибавил 0,92% до 92,25 рубля, курс евро вырос на 1,42% до 99,30 рубля, курс китайского юаня расширился на 1,24% до 12,7385 рубля.
Рубль попал в сложное положение.
С одной стороны, перед очередным налоговым периодом очень остро стал заметен спад в объемах валютной выручки у компаний-экспортеров. Те потоки финансов, что они направляют на внутренний рынок, явно не удовлетворяют биржевой спрос. Отсюда и формируется давление на рубль.
С другой, все занервничали перед сегодняшней встречей Банка России. Ключевая ставка остается на уровне 16% годовых. Еще пару дней назад базовый сценарий предполагал сохранение показателя без изменений. Но вышли свежие данные Росстата по инфляции в РФ за январь, и они вполне могут стать для ЦБ аргументом в пользу роста ставки. Все будет зависеть от того, как именно регулятор оценит инфляционный компонент — как сезонный локальный факт или как формирующуюся угрозу.
За январь инфляция увеличилась на 0,86% м/м после декабрьского подъема на 0,73%. В годовом сопоставлении инфляция в январе поднялась до 7,44% при прогнозе в 7,30%.
Рынок нефти сохраняет стабильность и уверенность. Баррель нефти сорта Brent в пятницу торгуется по $82,77. Все вышедшие статданные уже учтены в котировках.
В пятницу доллар США проторгуется в пределах 91,75-92,75 рубля, евро — в диапазоне 99,00-100,55 рубля, юань — в границах 12,7000-12,8000 рубля.
Российский фондовый рынок ощущает поддержку со стороны ослабления позиций рубля. В пятницу индекс МосБиржи сохранится в диапазоне 3250-3280 пунктов. Индекс РТС проследует в рамках 1100-1130 пунктов.
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