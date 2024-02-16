МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в четверг вырос на 0,23%, до 3265,63 п., вплотную приблизившись к годовым максимумам. Индекс РТС на фоне ослабления рубля просел на 0,79%, до 1113,65 п.

Совет директоров нидерландской головной компании Yandex N.V. единогласно одобрил сделку по продаже российского Яндекса за 475 миллиарда рублей консорциуму частных инвесторов. ВОСА по согласованию сделки назначено на 7 марта. Вместе с тем компания обнародовала сильные финансовые результаты за 2023 год: выручка Яндекса выросла на 53% по сравнению с 2022 годом и составила 800,1 миллиарда рублей, скорректированный показатель EBITDA составил 96,97 миллиарда рублей (+51%), а скорректированная чистая прибыль превысила 27,4 миллиарда рублей (+ 155%). Высокие темпы роста бизнеса и завершение реструктуризации позитивно для бумаг Яндекса.

X5 Retail планирует открыть в 2024 году порядка 1,5 тысяч магазинов "Пятерочка" и расширить географию присутствия сети. Сохраняем позитивный взгляд на акции X5 Retail на фоне сохраняющегося роста рыночной доли компании.

Дальнейшее развитие в сегменте e-commerce может предоставить импульс для повышения котировок акций FixPrice. В 2023 году компания увеличила объем онлайн-продаж на 18% по сравнению с 2022 годом, в то время как оборот через собственные сервисы вырос на 37%.

Торги акциями ТКС Холдинг после конвертации расписок TCS Group возобновятся в марте. В портфелях инвесторов TCS Group после завершения конвертации появятся акции ТКС Холдинг. Конвертация распространяется также на бумаги, заблокированные на СПБ Бирже.

ПРОГНОЗ

Сегодня можно ожидать повышенной волатильности на рынке акций и на валютном рынке на фоне заседания Банка России, по итогам которого будет принято решение по ключевой ставке, а также будет опубликован обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку без изменений на уровне 16%, тогда как некоторые экономические индикаторы могут быть пересмотрены. В частности, Банк России может повысить оценку роста ВВП в 2024 году на фоне устойчивости экономики в 2023 году — ВВП, по данным Росстата, вырос на 3,6% по сравнению с более скромным октябрьским прогнозом регулятора на уровне 2,2-2,7%. Вместе с тем регулятор может понизить прогноз положительного сальдо счета текущих операций, поскольку из-за высокого объема импорта и сжатия экспорта по итогам 2023 года показатель не дотянул до среднесрочного прогноза 60,0 миллиарда долларов и составил только 50,4 миллиарда долларов (по предварительной оценке Банка России).