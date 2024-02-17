МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся рабочей неделе продемонстрировал ощутимое снижение и рывком вышел из стабилизации последних двух недель. При этом инвалюты обновили локальные максимумы. В частности, доллар подскакивал до 93 рублей — максимума с 9 февраля, юань —до 12,81 рубля — максимума с 27 декабря, евро — до 99,85 рубля — максимума с 9 января.

Таким образом, длинные выходные в Китае обусловили, видимо, снижение продаж инвалюты, что, возможно проявилось в падении объема торгов юанями.

Рынок нефти не показывал определенной динамики, удерживаясь выше ключевой отметки 80 долларов за баррель сорта Brent. Однако из-за временного лага сейчас могло проявиться падение нефтяных цен в ноябре-декабре (до 72,3 доллара по марке Brent) и вылилось оно в снижение продажи экспортерами выручки.

При этом решение ЦБ РФ по ключевой ставке — сохранить 16% годовых — оказалось ожидаемым. Это не привнесло сильной курсовой волатильности на рынок. В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 1,32 рубля до 92,22 рубля, юаня — на 9 копеек до 12,65 рубля, евро — на 1,15 рубля до 99,17 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла в район 7,7 тысячи против 7,45 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПЫТАЛСЯ ИСКАТЬ РАВНОВЕСИЕ

Рубль начал неделю умеренным снижением против основных валют на Мосбирже с попытками стабилизации. Падение объема торгов юанями почти в два раза объяснялось длинными выходными в Китае, где на неделе отмечалась встреча Нового года.

Между тем, спрос на рублевый долг сохранялся. Минфин России на аукционах в среду разместил два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 76 миллиардов рублей по номиналу при спросе более, чем в 100 миллиардов.

Игроки рынка также обратили внимание на оценки о том, что положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь выросло на 18,5% по сравнению с январем 2023 года, до 6,4 миллиарда долларов. Профицит внешней торговли России товарами в январе увеличился примерно на 2% в годовом выражении, составив 9,7 миллиарда долларов

В то же время, Банк России понизил оценку внешнеторгового профицита страны по итогам 2023 года до 120 миллиардов долларов с прежних 122 миллиардов, и прогноз по этому показателю на 2024 год — до 115 миллиардов со 149 миллиардов долларов,

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину рабочей недели рубль провел в более активной фазе ослабления к основным валютам и вышел вниз из двухнедельной стабилизации. Игроки обратили внимание на решение комитета Госдумы по госстроительству исключить из законопроекта, вносящего ряд изменений в КоАП РФ, норму о штрафах за непродажу валютной выручки, как преждевременную меру.

Между тем, Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, что стало первой паузой с июня прошлого года. Инфляционные ожидания по-прежнему остаются на повышенных уровнях, считает регулятор. Это определяет инерцию текущего повышенного роста цен.

Банк России в своем заявлении по ключевой ставке на этот раз не дал стандартной формулировки сигнала по своим дальнейшим действиям, вместо этого указав, что ожидает продолжительного периода поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Таким образом, у рубля в перспективе сохраняется поддержка в виде жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Это и локальный фактор налогового периода февраля будут толкать курс в равновесный район 90 рублей за доллар.

В то же время, регулятор не перестает повторять, что по-прежнему не видит весомых оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. ЦБ РФ уверяет, что эта мера не является фундаментальным фактором устойчивости рубля. Однако она, скорее всего, пока сохранится в качестве инструмента оперативного воздействия на курс.