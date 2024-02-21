На российском рынке возобладали негативные настроения. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 1,14%, до 3207 п. Жесткая позиция Банка России не способствует покупкам на фондовом рынке. Рубль немного ослаб к основным валютам.

Правительство не поддержало редакцию законопроекта об ответственности за нарушение указа об обязательной продаже валютной выручки, второе чтение документа отложили, сообщают Ведомости. Дополнительное давление на рубль может оказывать прогноз Банка России о снижении счета текущих операций до $42 млрд в 2024 году. В случае преодоления отметки в 93 руб. за доллар США нельзя исключать дальнейшего ослабления валютного курса вплоть до 95 руб. за доллар США.

Между тем в Норникеле заявили, что после введения "курсовой" пошлины ослабление рубля больше не рассматривается в качестве позитивного для операций компании фактора. Более того, при текущих ценах на металлы свободный денежный поток (FCF) Норникеля стремится к нулю, что может негативно отразиться на потенциальных дивидендах по итогам 2024 года и настроениях инвесторов в ближайшее время.

Контейнерные линии столкнулись с перегруженностью портов и нехваткой судов из-за проблем с судоходством в Красном море. Эксперты опровергают предположение, что в сфере контейнерных перевозок наблюдается проблема избыточных мощностей, что может позитивно отразиться на результатах ДВМП.

Банк России считает "теоретической" проблему навеса на фондовом рынке из-за редомициляции, так как предприняты все необходимые действия для того, чтобы этот объем акций не вышел на рынок бесконтрольно. Это может поддержать в ближайшие дни котировки бумаг компаний с иностранной регистрацией.

Сегодня ожидается возобновление торгов акциями Транснефти после сплита, инвесторы, покупавшие акции компании в преддверии дробления, могут предпочесть зафиксировать прибыль. Кроме того, ожидается публикация отчетности Русгидро по РСБУ за 2023 год. Росстат опубликует данные по недельной инфляции в России, которые могут повлиять на рыночные настроения до конца недели.