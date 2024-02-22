Падение на российском фондовом рынке усилилось в среду из-за опасений перед очередными антироссийскими санкциями. Индекс Мосбиржи упал на 2,12% до 3140 п., индекс РТС просел на 2,33% до 1068 п. на фоне ослабления рубля к доллару США до 92,5500 руб. и к евро до 99,9925 руб.

Наибольшие опасения вызывают потенциальные санкции против НКЦ, что может привести к приостановке торгов "недружественными" валютами на Московской бирже и внебиржевому формированию валютных курсов.

В лидерах снижения оказались бумаги кипрской структуры QIWI, которые обвалились на 32% после появления новости об отзыве лицензии у Киви Банка. В этом году 30 января пресс-служба QIWI сообщала, что компания "завершила сложную процедуру продажи российских активов (включая Киви Банк)", поэтому теоретически события вокруг Киви Банка не должны влиять на котировки зарубежной структуры. Однако нельзя исключать, что эти новости могут быть рассмотрены как форс-мажорные обстоятельства и привести к пересмотру условий сделки. Инвесторы опасаются, что текущее падение котировок может привести к снижению цены обратного выкупа, который кипрская структура планировала провести после закрытия сделки по продаже российских активов по средней цене бумаг за последние 12 месяцев.

На Московской бирже возобновились торги привилегированными акциями Транснефти после приостановки из-за сплита. Котировки акций снизились на фоне общей негативной рыночной динамики. Мы ожидаем, что в дальнейшем акции могут показать роста за счет увеличения спроса со стороны розничных инвесторов, поскольку бумаги стали доступнее.

Группа "Кристалл" в ходе IPO привлекла около 1,15 млрд руб., разместив 121,1 млн акций по 9,5 руб. за бумагу, что соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона. Сегодня начнутся торги акциями компании на Московской бирже под тикером "KLVZ".

Мы полагаем, что распродажа на рынке акций может продолжиться в последний рабочий день сокращенной рабочей недели, поскольку инвесторы могут закрыть свои позиции перед выходными из-за опасений перед возможными санкциями.