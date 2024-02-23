ВВП по итогам 2023 года вырос относительно предкризисного 2021 года на 2,3%, а валовая добавленная стоимость секторов (аналог роста ВВП в отраслевом разрезе)- на 3,4%. При этом Россия (хотя и вынужденно под влиянием санкций и необходимости укрепления армии) стала усиленно финансировать развитие обрабатывающей промышленности. Обработка в целом выросла за этот период на 4,8%. Это при всех издержках драконовских санкций в определенной мере позволяет лечить голландскую болезнь российской экономики.

Ускоренными темпами росло производство электронных и готовых металлических изделий (прирост 31% и 26%, соответственно), прочих транспортных средств и электрооборудования — на 23% и 17%, мебели — почти на 15%. Хотя в определенной мере развитие обработки произошло за счет ОПК, но учитывая усиление в мире спроса на военную продукцию в перспективе возможно увеличение экспорта российских вооружений. Да и в целом военное производство достаточно высокотехнологично и стимулирует такого же рода спрос внутри страны, способствуя развитию импортозамещения и увеличивая таким образом экономическую связанность российских территорий, что важно с учетом размеров страны и возможных центробежных тенденций.

Из укрупненных секторов увеличился выпуск в строительстве — на 14%, в сфере телекоммуникаций и ИКТ, а также гостиниц и общепита — на 11% и 15% соответственно, в финансовом сектора — на 11%, сельском хозяйстве — на 7%, в сфере транспорта — на 3%. Выпуск в добыче полезных ископаемых сократился на 1.4%.

В связи с уходом иностранного бизнеса, резко упало производство автомобилей внутри страны (более чем на 40%) и бытовой техники (более чем на 35%). Эта продукция стала усиленно завозиться по импорту и подорожала. Под влиянием экспортных ограничений сократилась деревообработка (примерно на 10%) и выпуск другой продукции ЛПК, а также добыча газа (около минус 5%).

Подробнее смотри рис. 1 и 2 ниже.

Итоги пока подводит рано, все в движении.

Рисунок 1. Прирост валовой добавленной стоимости (выпуска) по счетам ВВП, 2023г. к 2021, %, отсортировано по нарастанию прироста (сначала отстающие сектора)

Рисунок 2. Прирост выпуска в секторах промышленности, 2023г. к 2021, %, отсортировано по нарастанию прироста (сначала отстающие сектора)