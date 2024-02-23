МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Курс российской валюты против основных валют, торгующихся на Московской бирже, на завершившейся короткой рабочей неделе умеренно снижался. Таким образом, ослабление рубля продолжилось вторую неделю подряд. При этом инвалюты обновили локальные максимумы. В частности, доллар подскакивал до 93,29 рублей — максимума с 9 февраля, юань —до 12,85 рубля — максимума с 25 декабря 2023 года, евро — до 100,83 рубля — максимума с 28 декабря.

Таким образом, возобновление работы Китая после длинных выходных не увеличило предложения юаней на рынок, чтобы сбалансировать спрос на инвалюту. Видимо, приостановка, из-за рисков вторичных санкций, крупными банками КНР расчетов с российскими компаниями, о чем писали СМИ, нарушало этот баланс.

Рынок нефти не показывал определенной динамики, удерживаясь выше ключевой отметки 80 долларов за баррель сорта Brent.

В итоге, на внутреннем валютном рынке курс доллара за неделю вырос на 63 копейки до 92,85 рубля, юаня — на 16 копеек до 12,81 рубля, евро — на 85 копеек до 100,02 рубля.

Рублевая цена барреля марки Brent за неделю подросла в район 7,75 тысячи против 7,7 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ИСКАЛ СТАБИЛИЗАЦИЮ

Рубль начал укороченную рабочую неделю стабилизацией против основных валют на Мосбирже. После окончания в Китае длинных выходных ЦБ РФ провел расчет по сделкам продажи юаней в рамках бюджетного правила, которые проводились на прошлой неделе, но не рассчитывались. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 19 февраля составил 48,7 миллиарда рублей, то есть в среднем по 9,74 миллиарда в день.

Между тем, зампред ЦБ Алексей Заботкин в кулуарах второго российского форума финансового рынка заявил Банк России регулярно доводит до правительства свою позицию о том, что нет оснований для продления обязательной продажи экспортерами валютной выручки. Это лишний раз напомнило участникам рынка о рисках прекращения таких продаж в конце апреля, что поддержало давление на рубль.

Впрочем, Росфинмониторинг заявил, что российские экспортеры оперативно информируют о продаже валютной выручки в рамках соответствующего указа президента Российской Федерации, понимают поставленные задачи по обеспечению экономического суверенитета.

ПРОГНОЗЫ

Вторую половину рабочей недели рубль провел в более активной фазе ослабления к основным валютам, а евро на фоне сильной позиции на форексе даже вернулся к трехзначному курсу — спустя две недели торгов, дешевле 100 рублей.

Игроки рынка обратили внимание на предложение вице-спикера Госдумы Александра Бабакова (СРЗП) перераспределить часть полномочий Центрального банка в пользу Национального финансового совета (НФС). В частности, речь шла о решении по ключевой ставке, режиме валютного контроля и регулирования, курсе рубля, нормативах регулирования банковской системы. Необходимость такого решения он связывал с "гибридной, в том числе финансовой, войной Запада против нашей страны".

Перед длинными выходными в России, особенно в условиях санкционных рисков, инвесторы предпочли уйти в валюту, что повысило ее курс. Если же анонсированные ЕС и особенно США санкции не окажутся существенными, в частности, для российской биржевой инфраструктуры, то валютные торги в понедельник могут принести укрепление рубля.

Пик налогового периода февраля, на который приходятся выплаты на сумму в 2,8 триллиона рублей, добавит силу коррекционному росту рубля на следующей неделе, поскольку потребует от экспортеров активизации продаж валюты. В итоге курс опять попробует пойти в направлении уровня 90 рублей за доллар.