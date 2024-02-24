МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Наблюдается тенденция к ослаблению рубля на фоне того, что решение Банка России по ставке уберегло российскую валюту от более серьезной просадки, а сообщения о западных санкциях оказали давление на котировки рублевых инструментов с самого начала прошлой торговой недели.

Банк России оставил ключевую ставку на том же уровне, что и был — 16%, как и ожидало большинство аналитиков. Это решение было принято на фоне снижения инфляционного давления по сравнению с осенним периодом. Так что на данный момент Банк России прогнозирует достижение целевых показателей инфляции в диапазоне 4-4,5% в текущем году.

Из-за новых западных санкций мы видим вероятность сохранения тенденции ослабления рубля до прихода на рынок крупных "экспортных продаж" иностранной валюты в налоговый период.

Американская валюта, вероятно, исчерпала свой потенциал для укрепления, после того как позитивные новости о экономике за океаном были полностью учтены рынком. Долгие выходные в США в честь Дня Президента спровоцировали фиксацию накопленных спекулятивных позиций на рынке, что существенно снизило давление на котировки евро в предвидении публикации макроэкономических данных из Евросоюза.

В центре внимания участников мирового рынка в конце февраля будут американские отчеты по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг, а также инфляция за январь. Особое внимание будет уделено динамике роста цен в ЕС: прогноз по индексу потребительских цен (HICP) на год составляет 2,8% и 3,3% соответственно для базового и скорректированного HICP. Если фактические данные окажутся ниже прогнозов, это может стать основанием для новой волны продаж евро в преддверии возможного смягчения монетарной политики Европейского центрального банка в марте.

ПРОГНОЗЫ

Доллар, вероятно, продолжит рост в направлении 94-95 рублей. Поддержка рынка ожидается в диапазоне от 90 до 91 рубля за доллар.

Евро ускоряет свое восхождение и, вероятно, закрепится в районе 100-102 рублей. Снижение котировок ограничено диапазоном 97-98 рублей за евро.

Евро замедлило свое падение по отношению к доллару и находится в недельном диапазоне торгов между 1,07 и 1,09.