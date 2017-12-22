FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ РФ стал косвенным владельцем 95,96% акций "Росгосстраха"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Банк России стал косвенным владельцем 95,96% акций страховой компании "Росгосстрах", входящей в структуру санируемого регулятором банка "ФК Открытие", следует из материалов компании.

"Полное фирменное наименование организации, контролирующей эмитента: Центральный банк Российской Федерации. Вид контроля, под которым находится эмитент по отношению к лицу, контролирующему эмитента: косвенный контроль. Доля косвенного участия в уставном капитале эмитента: 95,96%; доля косвенно принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, обыкновенных акций эмитента: 95,96%", - сообщает компания.

Уточняется, что основанием для получения ЦБ косвенного контроля является то, что под прямым или косвенным контролем регулятора находятся организации, осуществляющие контроль за страховой компанией. Подконтрольные ЦБ организации, через которые регулятор получил косвенный контроль над "Росгосстрахом", - "ФК Открытие", "РГС Активы", "РГС Холдинг", банк "Траст", также отмечается в сообщении.

Банк России в августе объявил о мерах спасения "ФК Открытие", купившего "Росгосстрах". Санация проводится с использованием нового механизма — ЦБ, вкладывая средства Фонда консолидации банковского сектора, становится главным акционером "ФК Открытие". В итоге ЦБ 11 декабря стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие".

Ранее в декабре регулятор сообщал об утверждении изменений в план своего участия в санации "ФК Открытия", которые предусматривают его докапитализацию на 456,2 миллиарда рублей, при этом часть средств будет выделена в качестве финансовой помощи дочерней компании "Росгосстрах" в размере 42,2 миллиарда рублей.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет

Санация банка "Открытие"

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ