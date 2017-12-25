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Набиуллина: Вопрос с объединением "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка пока не решен


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Вопрос с объединением санируемых банков "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка PSBR пока не решен, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Как дальше будет развиваться бизнес-модель банков, мы как раз и обсуждаем. Где-то возможен эффект синергии между этими банками, где-то может быть, им придется продать часть активов, которые не должны войти в периметр банков. Обсуждаем, нужно их объединять или нет, эти вопросы еще не решены", - сказала Набиуллина в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава регулятора, отметила, что в настоящее время задача ЦБ создать эффективную бизнес-модель для санируемых банков, вывести их на рынок и вернуть значительную часть потраченных на санацию средств.

В ЦБ до объявления о санации Промсвязьбанка неоднократно говорили, что объединение "ФК Открытие" и Бинбанка является возможным рабочим вариантом.

В целом, по словам главы ЦБ, основной причиной санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка стало не очень эффективное управление рисками. 

"Основная причина, конечно, - не очень качественное управление рисками. Где-то это было связано с тем, что слишком увлеклись финансированием собственного бизнеса. Это происходит не всегда в прямой форме, бизнес оформляется и на вторые, и на третьи лица, чтобы обходить наши нормативы. Но когда мы с этими банками работаем, мы видим, что недооценивались риски, а это естественно", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос причинах санации "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.

"Когда человек финансирует свой бизнес, он склонен недооценивать эти риски. Но они в конечном счете реализуются. Поэтому для нас задача на будущее с этой проблемой разобраться - с тем, что некоторые банки финансируют слишком сильно бизнес, связанный с собственниками банков", - добавила глава ЦБ.

"Второе - некоторые банки просто росли достаточно быстро, неорганически, не успевая подкреплять капиталом и управленчески ту экспансию, которую они осуществляли. Поэтому основные причины здесь - не очень качественное управление банком", - заключила Набиуллина.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря - Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

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