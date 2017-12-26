Россияне смогут дистанционно открывать счета в банках уже летом

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Граждане России смогут дистанционно открывать счета в банках уже летом 2018 года, закон, который внедряет механизм удаленной идентификации физлиц, одобрен сегодня Советом Федерации, сообщает ЦБ РФ.

"Внедрение такого механизма позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения, а также будет способствовать развитию конкуренции и снижению издержек на финансовом рынке. Реализация этого проекта – одна из ключевых задач для перевода финансовых услуг в цифровую среду, развития эффективных и безопасных решений в этой области", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

В настоящий момент для того, чтобы открыть счет или сделать вклад, гражданину необходимо посетить отделение банка или встретиться с его представителем. После этого он может дистанционно получать иные услуги именно в этом банке. Механизм удаленной идентификации позволит физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, сообщает регулятор. Для этого необходимо будет пройти идентификацию один раз при личном присутствии в уполномоченном банке.

Такой банк зарегистрирует гражданина в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), снимет биометрические образцы (изображение лица и голос) и направит их в единую биометрическую систему. После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке нужно пройти авторизацию в ЕСИА и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или компьютера, на которых установлены камера и микрофон.

Отмечается, что данные процедуры будут проводиться бесплатно и только с согласия клиента, а особое внимание при внедрении нового механизма уделяется обеспечению защиты персональных данных граждан. ЦБ РФ будет осуществлять контроль и надзор за выполнением банками организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при использовании единой биометрической системы.

Как сообщает регулятор, закон вступит в силу через полгода после его официального опубликования - за это время будет сформирована технологическая инфраструктура, а банки смогут подготовить свои информационные системы и инфраструктуру к сбору биометрических данных и проведению удаленной идентификации. Созданный механизм удаленной идентификации является универсальным и в дальнейшем может быть распространен на другие сферы финансового рынка, в частности страхование, микрофинансирование, а также на сферу государственных и иных услуг.