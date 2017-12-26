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Минфин РФ хочет ограничить объем привлечения средств через ICO 1 млрд руб


Компании / Финансы
  • #Электронная валюта биткоин (bitcoin)
    © Fotolia/123dartist

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин России хочет ограничить объем привлечения средств через ICO (первичное публичное размещение токенов) одним миллиардом рублей, неквалифицированный инвестор сможет вложить не более 50 тысяч рублей, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы исходили из того, что миллиард рублей можно привлечь через ICO, и не больше чем 50 тысяч в одни руки, если это неквалифицированный инвестор. Если квалифицированный инвестор, то без ограничений", - сказал он.

На минувшей неделе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что правовая конструкция готовящегося законопроекта о криптовалютах будет презентована 28 декабря, причем не на площадке Госдумы. По его словам, в парламент документ будет внесен, очевидно, позже, но принят может быть уже в конце марта, поскольку необходимо, с одной стороны, легализовать приобретение криптовалют, а с другой стороны - максимально защитить граждан от обмана.

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Замглавы Минфина отметил, что ведомство хочет сделать законопроект максимально прямого действия, минимизируя отсылку на нормы ЦБ. При этом надзорным органом будет выступать Банк России.

"Я боюсь, чтобы регулирование ICO не стало очередным валютным контролем, где будет огромное количество норм. Нужно, чтобы любой студент-айтишник, прочитав закон, сразу понял что надо, а что не надо", - отметил замминистра.

Моисеев напомнил, что данный законопроект не будет регулировать сделки с биткоинами, которые планируется приравнивать к денежным суррогатам. Работа над законопроектом по суррогатам уже ведется. В начале декабря Моисеев говорил, что работа над ним может затянуться — как это было с законодательством об ответственности за создание финансовых пирамид, над которым финансовые власти работали около четырех лет.

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