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BBI: Мировые миллиардеры за 2017 год стали богаче почти на $1 трлн


Компании / Финансы
  • Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос
    © AFP, Manjunath Kiran

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Состояние 500 богатейших людей в мире, входящих в индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI), за текущий год увеличилось почти на один триллион долларов, свидетельствуют данные индекса, опубликованные агентством Bloomberg.

Так, 26 декабря 2017 года их совокупное достигло 5,3 триллиона долларов, что на 20% выше показателя на 27 декабря 2016 года в 4,4 триллиона долларов.

Возглавил список миллиардеров глава Amazon Джефф Безос - он увеличил свое состояние на 34,2 миллиарда долларов, или в 1,5 раза, до 99,6 миллиарда долларов. На второй строчке разместился основатель компании Microsoft MSFT Билл Гейтс с состоянием в 91,3 миллиарда долларов. В октябре Безос сместил Гейтса с первой строчки рейтинга, на которой он находился с мая 2013 года.

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Третье место в списке занял еще один американец - инвестор Уоррен Баффет (85 миллиардов долларов). На четвертой строчке оказался владелец бренда Zara Амансио Ортега с состоянием 75,5 миллиарда долларов. Замыкает пятерку лидеров создатель Facebook FB Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в 72,6 миллиарда долларов. Цукерберг за год нарастил свое состояние на 22,6 миллиарда долларов, или 45%.

Совокупное состояние 27 российских миллиардеров за 2017 год выросло на 29,07 миллиарда долларов. Согласно опубликованным данным, богатейшим миллиардером в РФ является основной акционер "Северстали" CHMF Алексей Мордашов, его состояние выросло с начала года на 2,53 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда. Второе место занимает президент "Норильского никеля" Владимир Потанин, чье состояние увеличилось на 2,15 миллиарда долларов, составив 18,8 миллиарда долларов. Следом идет основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на 4,89 миллиарда долларов, до 18 миллиардов долларов.

По итогам года в рейтинг вернулся совладелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев, который выбыл из него месяцем ранее. В рейтинг также вошел генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын с состоянием 4,23 миллиарда долларов.

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