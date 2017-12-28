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Минфин: Крипторубль создавать нецелесообразно


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Крипторубль создавать в России нецелесообразно, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев на заседании Общественного совета при Минфине.

В настоящее время все больше стран открывают свои рынки для криптовалют. В России их регулирование пока не введено. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг.

Отдельная дискуссия идет о возможности и целесообразности создания в РФ национальной цифровой валюты, или крипторубля. В частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор видит потенциальные возможности создания такой криптовалюты, но пока технологии еще недостаточно развиты для этого, а первый вице-премьер Игорь Шувалов отмечал, что крипторубль должен существовать, и кабмин будет осторожно работать в данном направлении, наблюдая за зарубежным опытом.

"Нецелесообразно делать эти крипторубли. Если честно, я даже не понимаю, что такое крипторубли", - сказал Моисеев в четверг.

"Если мы на государственном уровне заявляем, что мы отказываемся от принципа, что эмиссия у нас производится Центральным банком, то мы можем сделать крипторубль. При этом мы даже не можем обеспечить 100-процентную надежность транзакций", - отметил Моисеев.

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