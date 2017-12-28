МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,4% и по состоянию на 22 декабря составили 432 миллиарда долларов против 430,3 миллиарда долларов на 15 декабря, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю вырос на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,4%, в результате положительной переоценки и операций по счетам Минфина России и на 22 декабря составил 432 миллиарда долларов", - говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2016 год международные резервы РФ выросли на 2,5%. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года - 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.