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Moody's ожидает, что господдержка ВЭБа в 2018-19 гг составит не менее 100 млрд руб в год


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's ожидает сохранения поддержки Внешэкономбанка (ВЭБа) со стороны государства, в 2018 и 2019 годах предполагаемая сумма поддержки составит минимум 100 миллиардов рублей в год, говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Позиция капитала ВЭБа значительно улучшилась в 2016-2017 годах благодаря поддержке при помощи регулярного пополнения капитала со стороны правительства. Мы ожидаем, что буферы капитала ВЭба останутся в хорошем состоянии в течение следующих 12-18 месяцев", - говорится в документе.

Агентство отмечает, что в течение первых девяти месяцев 2017 года соотношение капитала к активам банка оставалось стабильным на уровне около 16%. Поддержка позиции капитала ВЭБа со стороны государства помогло избежать ухудшения показателей по нему даже когда банк получил убытки из-за увеличения кредитных издержек.

В 2016 году и первой половине 2017 года сумма вложений составляла 276 миллиардов рублей, что эквивалентно 58% общего акционерного капитала банка на конец 2015 года. "Мы ожидаем, что правительство будет предоставлять в 2018 и 2019 годах не менее 100 миллиардов рублей в год для поддержки позиций капитала ВЭБа и его потребностей в рефинансировании", - пишет Moody's.

ВЭБ - национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.

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