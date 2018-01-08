Кабмин утвердил правила субсидирования банков, кредитующих малый и средний бизнес

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Основные условия предоставления субсидий – конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% - для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели", - указывается в постановлении, тукст которого размещен на сайте правительства РФ.

В пояснительной записке указывается, что уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в том числе: опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трех календарных лет; соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов; отсутствие задолженностей по налогам и по возврату субсидий перед бюджетной системой; является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не получает средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.