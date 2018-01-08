FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Кабмин утвердил правила субсидирования банков, кредитующих малый и средний бизнес


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее правила предоставления субсидий из федерального бюджета банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Основные условия предоставления субсидий – конечная ставка для субъектов МСП не выше 6,5% годовых, размер субсидируемой процентной ставки составляет 3,5% годовых для субъектов малого предпринимательства, 3,1% - для субъектов среднего предпринимательства, срок льготного кредита не более 10 лет – на инвестиционные цели и не более 3 лет – на оборотные цели", - указывается в постановлении, тукст которого размещен на сайте правительства РФ.

В пояснительной записке указывается, что уполномоченные банки смогут заключать кредитные договоры с субъектами МСП на реализацию проектов, предусматривающих приобретение или создание основных средств в одной или нескольких приоритетных отраслях по утвержденному перечню, или на пополнение оборотных средств на реализацию проекта в одной или нескольких приоритетных отраслях по утверждённому перечню.

Устанавливаются также условия отбора уполномоченных банков, в том числе: опыт кредитования субъектов МСП в течение последних трех календарных лет; соблюдение установленных Банком России обязательных нормативов; отсутствие задолженностей по налогам и по возврату субсидий перед бюджетной системой; является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц в совокупности не превышает 50%; не получает средства из федерального бюджета на основании других нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на аналогичные цели.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ