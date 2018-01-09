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Банк "Агросоюз" временно приостановил открытие новых вкладов


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Московский банк "Агросоюз" временно приостановил открытие новых вкладов, сообщили РИА Новости в колл-центре кредитной организации.

"Да, у нас временно не открываются новые вклады, все остальные операции у нас совершаются. Банк приостановил открытие вкладов до специального решения руководства банка", - пояснили в колл-центре банка.

Часто такое приостановление может свидетельствовать о наличии предписания ЦБ об ограничении и запрете на прием вкладов банком. Получить официальный комментарий банка РИА Новости пока не удалось.

"Для банка характерен высокий уровень доли вкладов населения в пассивах – 66,2% по состоянию 30 сентября 2017 года", - проанализировал отчетность "Агросоюза" начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Банк "Агросоюз" был основан в 1991 году. По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года банк занимал 201-е место в российской банковской системе, с активами в размере 12,3 миллиарда рублей. Единственным владельцем банка является Андрей Шляховой.

Шляховой является также основателем, президентом и председатель правления Далькомбанка, который в 2012 году вошел в состав МТС-банка, и единственным владельцем екатеринбургского "УМ-банка".

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