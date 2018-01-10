Глава JPMorgan сожалеет, что назвал биткоин аферой

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. В интервью Fox Business во вторник Джейми Даймон, глава JPMorgan Chase & Co., признал, что был не прав, назвав ранее биткоин очередной аферой, сообщает Dow Jones со ссылкой на The Wall Street Journal.

Интервью было совсем недолгим, обсуждение биткоина заняло менее двух минут, но ему удалось выразить свое мнение о криптовалютах.

"Блокчейн – реальность", - отметил он, имея в виду технологию, которая стоит за торговлей биткоином и другими цифровыми валютами.

В сентябре в ходе пресс-конференции Даймон назвал биткоин "аферой" и пообещал уволить любого трейдера в компании, который вздумал бы купить или продать его.

Эти слова сделали его лицом противников криптовалют, среди которых числятся такие известные инвесторы, как Уоррен Баффет и Говард Маркс. Когда Даймон сделал это заявление, биткоин торговался около 4 200 долларов. С тех пор криптовалюта значительно прибавила в цене, достигнув в среду уровней выше 14 000 долларов, и Даймон прислушался к сторонникам биткоина.

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Тем не менее, комментарий о сомнительной природе биткоина не был первым или последним заявлением Даймона подобного рода. В ноябре 2015 года Даймон говорил, что ни одно правительство не будет поддерживать биткоин, а в январе 2016 года отметил, что биткоин ждет путь "в никуда". После сделанного в сентябре заявления он отказывался говорить о биткоине, но затем сказал, что, "если вы настолько глупы, чтобы покупать его, вам придется однажды пожалеть об этом".

Этот день еще не наступил. В интервью Fox Business он отметил, что по большей части его интересует реакция правительств на появление биткоина, особенно в том, что касается принятия защитных мер в случае, если криптовалюта станет серьезной угрозой для мировых валют.

По его словам, "можно придумать криптодоллары или иены и подобные им", т.е. центральные банки и правительства могли бы создать криптовалюты, подобные биткоинам, которые будут использовать некоторые его технологические преимущества. На вопрос о первичном предложении монет, или ICO, которое помогло многим стартапам, связанным с криптовалютами, собрать миллионы долларов, Даймон заявил, что "каждый случай необходимо рассматривать отдельно".

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