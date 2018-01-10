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Акции Промсвязьбанка с 11 января исключаются из индексов Мосбиржи


Компании / Финансы / Рынки / Банки / Акции
  • #Торги на бирже
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МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Акции санируемого Промсвязьбанка PSBR с 11 января исключаются из индексов Московской биржи, сообщает биржа в среду.

"В связи с ограничением кодов расчетов по обыкновенным акциям ПАО "Промсвязьбанк" данные акции исключаются из баз расчета индекса ММВБ широкого рынка, индекса РТС широкого рынка, индекса ММВБ – финансы и индекса РТС финансов и розничной торговли с 11 января 2018 года", - говорится в сообщении.

Банк России за последние четыре месяца взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, а в середине декабря — Промсвязьбанка. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

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Санация Промсвязьбанка

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