"Открытие" и Промсвязьбанк вернули ФНБ через ВЭБ субординированные кредиты

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. ВЭБ в декабре 2017 года вернул в Фонд национального благосостояния (ФНБ) 725 миллионов рублей в связи с возвратом субординированного кредита Промсвязьбанком, а в ноябре госкорпорация вернула ФНБ 6,9 миллиарда рублей в связи с возвратом суборднированных кредитов "ФК Открытие", сообщил Минфин РФ.

ВЭБом возвращены ФНБ "средства, размещенные на депозите для предоставления субординированного кредита Промсвязьбанку PSBR в соответствии с Федеральным законом от 13 октября 2008 года "О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы РФ", в связи с досрочным возвратом Промсвязьбанком данного кредита в соответствующей сумме 725 миллионов рублей", говорится в сообщении Минфина.

Кроме того, как следует из материалов Минфина, в ФНБ возвращены 6,9 миллиарда рублей, поступившие от ВЭБа в ноябре 2017 года в связи с досрочным возвратом банком "ФК Открытие" субординированных кредитов.

Внешэкономбанк, в соответствии с законом о мерах по поддержке финансовой системы, во время кризиса 2014 года предоставлял банкам РФ субординированные кредиты. На эти цели на депозит в ВЭБе были перечислены 450 миллиардов рублей из ФНБ. Всего в рамках программы кредиты получили 17 банков на 404 миллиарда рублей, в том числе Номос-банк NMOS(4,9 миллиарда) и Ханты-Мансийский банк (1,995 миллиарда рублей), которые впоследствии стали частью банковского холдинга "Открытие", а также Первобанк (725 миллионов рублей), позднее присоединенный к Промсвязьбанку.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка.

Суборд от ВЭБа в Промсвязьбанке появился после присоединения к нему Первобанка, который получил его в августе 2009 года в размере 725 миллионов рублей. Срок погашения кредита истекал 18 декабря 2019 года.

Согласно принятому в 2017 году федеральному закону о ФБКС субординированные займы санируемых банков, в случае их отрицательного капитала, должны быть либо списаны, либо конвертированы в акции.