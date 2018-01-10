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Арбитраж Москвы отложил на 13 февраля дело о банкротстве банка "Югра"


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 13 февраля рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России банк "Югра", передает корреспондент из зала суда.

Как пояснил судья Евгений Кравченко, заседание подлежит отложению, поскольку материалы дела не вернулись из Девятого арбитражного апелляционного суда.

Апелляционная инстанция 11 декабря оставила в силе определение арбитража Москвы о возбуждении дела о банкротстве "Югры", отклонив жалобу представителя собственников "Югры" Александра Сучкова. По мнению заявителя, заявление ЦБ о банкротстве не соответствовало нормам закона о банкротстве, поскольку к нему не был приложен ряд документов и оно не содержит доказательств финансового состояния банка.

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж 7 августа. Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ в качестве основных причин отзыва лицензии назвал финансирование проектов бенефициаров "Югры" за счет привлеченных средств физлиц (доля таких кредитов составила порядка 90%), отсутствие адекватных резервов, неоднократное применение надзорных мер и нарушение банком введенных в отношении него ограничений. ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

При этом представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что у регулятора отсутствовали безусловные основания для отзыва лицензии, а именно отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. По мнению экс-владельцев, полная утрата капитала банка произошла вследствие внесенных изменений в данные бухучета на основании распорядительных актов временной администрации.

Арбитраж Москвы 10 октября отклонил заявление собственников "Югры", требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, суд 18 декабря подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии. Оба судебных решения пока не вступили в законную силу.

 

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Ситуация с банком "Югра"

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